ترحيل "راجح" إلى سجن وادي النطرون لتنفيذ عقوبة الـ 15 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

أكد مصدر أمني في المنوفية أن محمد راجح المدان الرئيسي في قضية قتل الطالب محمود البنا، جرى ترحيله مساء اليوم الأحد، إلى سجن وادي النطرون، لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وأشار المصدر، لمصراوي، إلى أن باقي المتهمين الثلاثة: "مصطفى الميهي" الشهير بحماصه، وإسلام عواد، وإسلام البخ، سيتم نقلهم غدًا إلى سجن الأحداث، لأنهم لم يتموا بعد سن الـ 18 عامًا.

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وأسدلت محكمة جنايات الطفل المنعقدة، اليوم الأحد، في مجمع محاكم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الستار على واقعة مقتل الطالب محمود البنا، والمتهم فيها محمد راجح و3 آخرين، بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 15 سنة لـ3 منهم، و5 سنوات للرابع.

وشهد محيط مجمع محاكم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حضورًا كثيفًا من مواطنين قبل وبعد جلسة الحكم، حيث كثفت مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد ناجي مدير الأمن، تشديداتها الأمنية في محيط مجمع محاكم شبين الكوم، وانتشرت قوات الأمن بشوارع شبين الكوم، وجابت شوارع المحافظة سيارات التدخل السريع، وقوات الأمن المركزي.

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