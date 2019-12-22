جنايات كفرالشيخ تُبرئ 5 متهمين من الاتجار في الهيروين وإحراز أسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ (الدائرة الرابعة)، اليوم الأحد، ببراءة 5 متهمين من الاتجار في مخدر الهيروين، وإحراز الأسلحة النارية والبيضاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف عرابين رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو جمال، وإبراهيم منصور، وذلك في أحداث القضية رقم 4285 لسنة 2019 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1256 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

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وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال 5 أشخاص إلى محكمة جنيات كفر الشيخ، لأنهم في يوم 2 / 5 / 2019، بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، أحرزوا بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر، وسلاحين ناريين غير مششخن "فرد خرطوش"، و10 طلقات تستخدم في السلاحين الناريين، ومطواه قرن غزال، وسنجة، وفق بلاغ إحالتهم.

والمتهمون هم: "إبراهيم ك.إ.د"، 35 سنة، ويقيم بقرية الحمراوي، التابعة لمركز كفر الشيخ، و"محمد ك.أ.م.ص"، 32 سنة، نقاش، ويقيم بالعزبة الجديدة، دائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، و"مسعد م.م.م.أ"، 31 سنة، ويقيم بالمدينة الصناعية، دائرة قسم ثان، و"محمود ر.م.ا"، 32 سنة، سائق ويقيم بقرية دقميرة، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، و"جمعة ا.أ.إ.ا"، 28 سنة، نجار مسلح، ويقيم بقرية القرضا، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

دفع إبراهيم المارية، ورائد نوفل، محاميا المتهمين الخمسة، خلال جلسة محاكمتهم ببطلان إذن النيابة، لأنه بُني على جريمة مستقبلية، وأن التحريات غير جدية، ووجود اختلاف في الحرز لما جرى ضبطه عن ماجرى عرضه اختلافًا جوهريًا، بجانب عدم معقولية الواقعة، وانعدام قصد الاتجار، فيما أطمأنت المحكمة لدفوع دفاع المتهمين، وقضت بحكمها السابق.​