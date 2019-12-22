إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بأوزبكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - أوزبكستان - (أ ش أ)
أُغلقت مراكز اقتراع الانتخابات التشريعية في أوزبكستان، في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، وينافس في الانتخابات خمسة أحزاب وهي (الديمقراطي الليبرالي- الديمقراطي الشعبي- عدالت الديمقراطي الاجتماعي- النهضة الوطنية الديمقراطي- أوزبكستان البيئي.
وقال نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان محمود استاموف، إن 12 مليون ناخب أوزبكي أي 68.7% قد أدلوا بأصواتهم حتى الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن اللجنة المركزية قد رصدت بعض الانتهاكات الصغيرة في سير العملية الانتخابية، حيث مارس بعض ممثلي الأحزاب الضغوط على الناخبين لاختيار مرشحين معينين، وقد تم تسجيل هذه المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ومن المقرر الانتهاء من فرز الأصوات والإعلان عن نتائج الانتخابات، غدا الإثنين، في مؤتمر صحفي.
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