آبي يدعو جونسون إلى تقليص تأثير "بريكست" على الشركات اليابانية

ذكرت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو اَبي أجرى اتصالا هاتفيا أمس السبت مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، لمطالبته باستيعاب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عن طريق خفض تأثيره على الأنشطة التجارية للشركات اليابانية والاقتصاد العالمي.

ونقلت الوزارة عن اَبي قوله -حسب ما نقلته صحيفة (جابان توداي) اليابانية- أنه "لتعزيز العلاقات الطيبة بين اليابان وبريطانيا منذ التحالف الإنجليزي الياباني الذي وقع عام 1902، فإنني أفضل التعاون الوثيق مع بوريس".

وخلال المحادثة، أعرب رئيس الوزراء الياباني عن رغبة بلاده

في العمل لإجراء اتفاق تجاري حر مع بريطانيا، حيث أبدت الأخيرة رغبتها في مناقشة الأمر مع طوكيو في أقرب وقت ممكن بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.واتفق الزعيمان كذلك على تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق حرية وانفتاح منطقة المحيط الهادي الهندي، وهي رؤية تدفعها اليابان لضمان الاستقرار في آسيا مع الدول الديمقراطية المشابهة لها.