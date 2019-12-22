ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفتي "ألسا وفابيان" بفرنسا والبرتغال وإسبانيا إلى 9 أشخاص

ارتفعت اليوم الأحد حصيلة ضحايا عاصفتي"إلسا وفابيان" التي ضربت فرنسا وإسبانيا والبرتغال إلى 9 أشخاص.

وذكرت شبكة "فرانس 24" أنه قتل شخصين اثنين في البرتغال و سبعة في إسبانيا جراء مرور العاصفة التي تعد الأسوأ في تاريخ إسبانيا، موضحة أن من بين الضحايا في إسبانيا سيدة كورية

جنوبية وأخر هولندي.وأضافت الشبكة أن المناطق التي ضربتها العاصفة لا تزال معرضة لمزيد من الرياح العاتية وهطول الأمطار الغزيرة، مضيفة أنها تسببت في حدوث فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تعطل حركة السكك الحديدة وحركة الطيران،. كما أشارت الشبكة إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 118 ألف منزل .يذكر أن العاصفة "ألسا" وصلت ضعيفة إلى بريطانيا أمس /السبت/، وانتقلت فيما بعد عاصفة "فابيان" بقوة، مما أحدث رياح بلغت سرعتها 170 كيلومترا في محافظة "غاليسيا" التي تقع في شمال غرب إسبانيا، حيث أفاد مسئولون محليون بانقطاع التيار الكهربي عن 8 ألاف منزل في "غاليسيا" بسبب الرياح العاتية.