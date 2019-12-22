"الثني": الاتفاق الموقع بين السراج وأردوغان يدعم المليشيات الإرهابية

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، إن الاتفاقية الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشقيها البحري والأمني ، تهدف إلى دعم المليشيات الإرهابية لإطالة عمر الحكومة "الانقلابية".

وأكد الثني ـ خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اليوم في طرابلس ـ أن حكومته لن تسمح بإعادة "الاحتلال العثماني" لليبيا ..

قائلا "سنتصدى لهم بكل قوة، ونحن قادرون على ذلك"، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية.ودعا المجتمع الدولي إلى سحب اعترافه بحكومة الوفاق..معتبرا أن الأخيرة أضحت تشكل خطرا على الليبيين وعلى دول الجوار من خلال محاولتها إشعال فتيل الفتنة بين دول المنطقة بأكملها..داعيا اليونان إلى فتح قنصلية لها في مدينة بنغازي.بدوره..أوضح وزير الخارجية اليوناني أن بلاده تعلم أن السراج لا يملك حق التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات ، وأنها تقف مع شركائها بالاتحاد الأوروبي بحزم تجاه هذه الاتفاقية..قائلا : "يهمنا أيضا الشق الأمني والعسكري من الاتفاقية، لأنها في كل جوانبها تشكل خطرا على ليبيا ووحدتها والمنطقة بالكامل".وكان وزير الخارجية اليوناني قد وصل إلى بنغازي في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية لليبيا؛ لبحث تداعيات مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.