البرلمان العربي يؤكد إدانته ورفضه قرار البرازيل فتح مكتب تجاري دبلوماسي في القدس المحتلة

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، إدانة البرلمان ورفضه القاطع لقيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة باعتباره انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدنية القدس المحتلة.

جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن البرلمان العربي اليوم "الخميس" في رسائل مكتوبة وجهها الدكتور مشعل السلمي إلى "جايير بولسونارو" رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، و"رودريجو مايو" رئيس مجلس النواب البرازيلي، رفضا

لقيام جمهورية البرازيل الاتحادية فتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة.ونوه "السلمي" بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م الذي أكد "أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمجرافية باطلة وليس لها أثرا قانونيا"، ودعا القرار جميع الدول الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير تخالف ذلك.وشدد رئيس البرلمان العربي، في رسائله المكتوبة، على خطورة ما تقوم به جمهورية البرازيل الاتحادية انتهاكا للقانون الدولي وتحديا للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة، وما له من تداعيات خطيرة على العلاقات التاريخية بين جمهورية البرازيل والدول العربية، في ظل تحول موقفها تجاه القضية الفلسطينية ودعم عملية السلام.ودعا رئيس البرلمان العربي، في رسائله المكتوبة، جمهورية البرازيل الاتحادية لمراجعة موقفها والعدول عن هذا القرار المرفوض وغير القانوني، والالتزام بما أقرته الأمم المتحدة في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.