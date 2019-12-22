السعودية وإندونيسيا يبحثان تفعيل عمل لجنتي الصداقة البرلمانية

استقبل رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه في الرياض اليوم /الأحد/ رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في جمهورية إندونيسيا بامبانج سوساتيو، والوفد البرلماني المرافق له، في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها حاليًا للمملكة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية /و ا س/ أن رئيس مجلس الشورى السعودي أكد أهمية تعزيز العمل البرلماني

المشترك بين مجلس الشورى والمجلس الاستشاري الشعبي في جمهورية إندونيسيا، وتفعيل عمل لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة بينهما، لتقوية العلاقات الثنائية وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.وقدم رئيس مجلس الشوري موجزًا عن آلية عمل مجلس الشورى، وعن دوره الرقابي والتشريعي من خلال لجانه المتخصصة، والدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها من خلال لجان الصداقة البرلمانية المشتركة مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة.من جهته، أعرب رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي عن سعادته البالغة لزيارته المملكة العربية السعودية، مشيدًا بما تشهده المملكة من تقدم ونمو حضاري.ومن جانب آخر، عقد رئيس مجلس الشورى اجتماعًا مع رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي بحضور مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي يحيى بن عبد الله الصمعان، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري وأعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإندونيسية.