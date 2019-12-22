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فينيسيا في مواجهة فيضانات جديدة

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بينما مازالت فينيسيا تتعافى من أمواج مد بلغ ارتفاعها 187 سنتميتراً في 12 نوفمبر الماضي وتعد الأعلى منذ 53 عاماً .. تواجه المدينة المزيد من الفيضانات اليوم في ظل استمرار هبوب رياح رعدية وقوية ووقوع انهيارات طينية في مناطق كبيرة بإيطاليا.

وبلغ ارتفاع المد 120 سنتميتراً نحو الساعة العاشرة صباحاً .

وتسببت الفيضانات في إثارة الخوف لدى السائحين. وقالت رابطة فينيتيان هوتليرز إنها تعاني من إلغاءات قياسية، وأكدت أن المدينة مازالت أمنة.

وجرى تسجيل ثلاث حالات وفاة في أماكن أخرى في إيطاليا منذ أمس السبت.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تهب رياح بسرعة تصل إلى 150 كيلومتراً اليوم، بالإضافة إلى عواصف رعدية في مناطق ساردينيا ولاتسيو وكامبانيا وكالابريا.

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