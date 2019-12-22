كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل أفراد من شرطة حماية المنشآت النفطية شمال العراق في هجوم إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي مصرع 4 أفراد من شرطة محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، اليوم الأحد، في هجوم نسبته السلطات لتنظيم داعش الإرهابي، بينما أردت قوات الأمن أحد الإرهابيين قتيلاً.

وشنت مجموعة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، هجوما على مواقع قوات شرطة حماية المنشآت النفطية المكلفة بحماية أنبوب النفط الذي يمر بمنطقة السحل، الواقعة على مسافة كلم شمال مدينة بيجي وعلى بعد 40 كلم شمال مدينة تكريت، مركز المحافظة، مشيراً إلى أن اشتباكات دارت بين الجانبين.

وقال الرائد عصام محمد من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إن الهجوم الذي استخدمت فيه الأسلحة الرشاشة أسفر عن مقتل 4 من أفراد الشرطة وإصابة ضابط شرطة برتبة ملازم اول بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر، أن القوات الأمنية تمكنت خلال الاشتباكات من قتل أحد المسحلين والذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً، بينما فر بقية المهاجمين إلى المناطق الصحراوية القريبة مستغلين الظلام ووجود ضباب كثيف في المنطقة.

وأشار إلى أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي بدأت صباح اليوم الأحد، عملية تفتيش لتعقب المسلحين.