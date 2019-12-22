كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل أفراد من شرطة حماية المنشآت النفطية شمال العراق في هجوم إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الرائد عصام محمد من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إن الهجوم الذي استخدمت فيه الأسلحة الرشاشة أسفر عن مقتل 4 من أفراد الشرطة وإصابة ضابط شرطة برتبة ملازم اول بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح المصدر، أن القوات الأمنية تمكنت خلال الاشتباكات من قتل أحد المسحلين والذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً، بينما فر بقية المهاجمين إلى المناطق الصحراوية القريبة مستغلين الظلام ووجود ضباب كثيف في المنطقة.
وأشار إلى أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي بدأت صباح اليوم الأحد، عملية تفتيش لتعقب المسلحين.
وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، عن تحرير جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في التاسع من ديسمبرعام 2017، فإن العديد من مدن البلاد ما زالت تشهد بين الحين والآخر هجمات وتفجيرات لوجود خلايا تابعة للتنظيم ما زالت تنشط فيها.