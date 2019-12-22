كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي يتسلم طلباً رسمياً بتكليف "السهيل" رئيساً للحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم الرئيس العراقي، برهم صالح، مساء اليوم الأحد، طلباً رسميا بتكليف قصي السهيل رئيسا للحكومة.

ويذكر أن أرجأ الرئيس العراقي، تقديم اسم مرشح لشغل منصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة إلى اليوم الأحد، بعد تقديمه طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية تضمن تعريف الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي بعد استقالة الحكومة.

وتظاهر المئات من المحتجين في محافظتي الديوانية وميسان جنوبي العراق اليوم السبت، رفضا لترشيح وزير التعليم قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية. Advertisements وقطع المئات من المحتجين في محافظة الديوانية، الطريق الدولي الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد بحرق الإطارات ووضع الحواجز".