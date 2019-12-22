كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج.. شرطة مكافحة الشغب ترش مواد لتفريق الحشود في قلب المدينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج، برش مواد لتفريق الحشود في قلب الحي المالي بالمدينة اليوم الأحد، بعد أن تحولت مسيرة سلمية إلى حد كبير دعما لجماعة اليوغور العرقية في الصين.

وقام عشرات من رجال الشرطة بمسيرة عبر ميدان عام، يطل على ميناء هونج كونج لمواجهة المتظاهرين الذين ألقوا بالزجاجات وبالحجارة عليهم.

وفي وقت مبكر من بعد الظهر، احتشد أكثر من 1000 شخص بهدوء، ولوحوا بأعلام ويغور والملصقات، أثناء مشاركتهم في المظاهرة الأخيرة في أكثر من ستة أشهر من الاضطرابات.

كما حشد مختلط من الشباب والمسنين، يرتدون ملابس سوداء وارتداء أقنعة لحماية هوياتهم، ورفع لافتات كتب عليها "الأويغور الحر، وهونج كونج الحرة" و"الحكم الذاتي المزيف" في الصين تؤدي إلى الإبادة الجماعية.

وجاء هذا الاحتجاج، بعد أن تسبب لاعب الوسط ميسوت أوزيل من نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم بالغضب في الصين، بعد أن انتقد سياسات البلاد تجاه الأقلية العرقية المسلمة في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية المضطربة.

كما يعتبر أوزيل، هو ألماني من أصل تركي، قال: إن "اليوغور كانوا محاربين يقاومون الاضطهاد، وانتقدوا يد الصين القوية في شينجيانج والصمت النسبي للمسلمين ردًا على ذلك".

وقالت إمرأة تبلغ من العمر 41 عامًا، تدعى وونغ، شاركت في الاحتجاج مع زوجها: "أعتقد أن الحرية والاستقلال الأساسيين يجب أن يكونا موجودين لجميع الناس، وليس فقط لهونغ كونغ".

كما قال خبراء ونشطاء الأمم المتحدة، إن مليون شخص على الأقل من اليوغور وأعضاء من مجموعات الأقليات ذات الأغلبية المسلمة محتجزون في معسكرات في شينجيانغ منذ عام 2017 في إطار حملة أدانتها الولايات المتحدة ودول أخرى.

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وقالت بكين، إنها تقدم تدريبًا مهنيًا للمساعدة في القضاء على النزعة الانفصالية وتعليم مهارات جديدة، ينكر أي سوء معاملة من اليوغور.

كما أصبحت الاحتجاجات في هونج كونج الآن في شهرها السابع، وإن كان في هدوء نسبي في نهاية العام، يشعر الكثير من السكان بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل صيني في الحريات، التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

ونفت الصين التدخل، وتقول إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة في ذلك الوقت وألقت باللوم على القوات الأجنبية في إثارة الاضطرابات.

كما اجتاحت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج، يوم السبت الماضي، العديد من مراكز التسوق، مطاردة واعتقلت المتظاهرين الذين كانوا يلبون مطالبهم في ذروة عطلة نهاية الأسبوع للتسوق قبل عيد الميلاد.

وأثارت حملة القمع الشرسة، التي شنتها الشرطة على المظاهرات والاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع الكثير من المتظاهرين، الذين تشمل مطالبهم الديمقراطية الكاملة والتحقيق المستقل في وحشية الشرطة المتصورة.

ودفعت الاحتجاجات، التي بدأت في يونيو، اقتصاد هونج كونج إلى الركود، وتعرضت شركات التجزئة والشركات لضربات قوية حيث يبتعد السياح عن العمل وسط اضطرابات النقل.

وقال المدير المالي للمدينة بول تشان، في مدونته اليوم الأحد، إنه قد تكون هناك موجة من الإغلاقات التجارية في العام الجديد، إذا لم تتحسن ظروف السوق.