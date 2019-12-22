كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مودي: "قانون الجنسية" ليس معادياً للمسلمين الهنود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة وأحيانًا المميتة في جميع أنحاء الهند ضد قانون الجنسية الجديد، الذي يقول منتقدوه، إنه يميز ضد المسلمين، قاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي حشدًا، اليوم الأحد، لحزبه القومي الهندوسي في العاصمة.

وستكون انتخابات ولاية دلهي في أوائل العام المقبل، أول اختبار انتخابي رئيسي لحزب بهاراتيا جاناتا في مودي في أعقاب المظاهرات الجماهيرية، التي شوهدت بعد أن أقر البرلمان قانون تعديل المواطنة في 11 ديسمبر.

وشارك عدة آلاف في مسيرة "مودي"؛ حيث اتهم المعارضة بتشويه الحقائق لإثارة الاحتجاجات.

وقال مودي، إن القانون لا يؤثر على 1.3 مليار هندي، ويجب أن أؤكد للمواطنين المسلمين في الهند، أن هذا القانون لن يغير شيئًا لهم"، مضيفًا أن حكومته تقدم إصلاحات دون أي تحيز ديني.

وقال، إننا لم نطلب من أحد أبدًا ما إذا كانوا يذهبون إلى المعبد أو المسجد، عندما يتعلق الأمر بتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية.

كما خطط حزب مودي القومي لعقد أكثر من 200 مؤتمر صحفي لمواجهة الاحتجاجات مع تزايد الغضب بشأن ما يقول النقاد، إنه هجوم على الدستور العلماني للبلاد.

ولقى ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم خلال اشتباكات مع الشرطة؛ حيث خرج الآلاف من الناس في الشوارع في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج، مما يمثل أكبر تحد لقيادة مودي منذ توليه السلطة لأول مرة في عام 2014.

كما تم التخطيط لتنظيم مظاهرات جديدة اليوم الأحد في نيودلهي، وولاية أوتار براديش الشمالية، حيث وقع أكبر عدد من القتلى.

وفي معظم الأماكن، انضمت إلى المظاهرات أشخاص من جميع الأديان، لكن أوتار براديش هي صندوق للتوتر الطائفي بين الهندوس والمسلمين، وقد أغلقت السلطات هناك خدمات الإنترنت والرسائل المحمولة لمنع تداول المواد الالتهابية.

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وقال المسؤولون، إنه تم اعتقال أكثر من 1500 محتج في جميع أنحاء الهند في الأيام العشرة الماضية، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال حوالي 4000 شخص ثم إطلاق سراحهم.

كما تعرضت الانتقادات إلى الشرطة، التي اتُهمت باستخدام القوة غير المتناسبة، واستخدام تهم الهراوات، والغاز المسيل للدموع، ودخول الجامعات الجامعية والاعتداء على الطلاب.

وأوضح حكومة مودي، أن القانون الجديد مطلوب لمساعدة الأقليات غير المسلمة من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، الذين فروا إلى الهند قبل عام 2015 من خلال تزويدهم بمسار للحصول على الجنسية الهندية.

ولكن العديد من الهنود يشعرون أن قانون التمييز العنصري يميز ضد المسلمين وينتهك الدستور العلماني للبلاد بجعل الدين اختبارًا للجنسية.

وبعد أن شعرت بالقلق من انتشار الاحتجاجات والعنف المتزايد، أمرت السلطات بإغلاق خدمات الإنترنت والرسائل المحمولة في دلهي، وأغلقت محطات المترو وألغت أذونات المظاهرات الكبيرة.

كما أشتبك يوم الجمعة الماضي، بعض المتظاهرين مع الشرطة وأشعلوا النار في سيارة قبل أن تنتشر بواسطة خراطيم المياه في إعلان تجاري في وسط دلهي بالقرب من المكان، الذي عقد مودي حشده فيه اليوم الأحد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اشتبك الآلاف من المتظاهرين الذين رشقوا بالحجارة مع الشرطة، التي أطلقت أعيرة نارية في الهواء، واستخدمت الغاز المسيل للدموع، في شمال شرق دلهي.

وفي ولاية جهارخاند الشرقية هي في المراحل الأخيرة من انتخاباتها المزمع إجراؤها؛ حيث تم تحديد عدد الأصوات في 23 ديسمبر، وسيصبح الانقطاع عن الغضب بسبب قانون الجنسية أكثر وضوحًا بمجرد تصويت دلهي في الأشهر المقبلة.

وسيطر حزب إقليمي صغير حاليًا على حكومة الولاية في دلهي، لكن حزب موديز بي جيه بي يأمل في أن يؤدي الوفاء بسلسلة من الوعود الرئيسية للبيان إلى حفز قاعدة دعمه اليمينية.