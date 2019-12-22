القضاء الإيراني يرفض الإفراج المشروط عن المعتقلتين

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الأحد، رفض طلب الإفراج المشروط عن الإيرانية- البريطانية نازانين زغاري-راتكليف والإيرانية نرجس محمدي، المعتقلتين منذ عدة سنوات في سجن طهران، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، عن محامهما.

وقال المحامي محمود بهزاديراد: "طلبنا إفراجا مشروطا عن راتكليف ومحمدي، لكن القضاء رفض الخميس الطلبين".

وأضاف، أن الإفراج المشروط حق قانوني لموكلتي.

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ويجيز القانون الإيراني الإفراج المشروط عن السجناء بعد تمضية أكثر من نصف العقوبة.

وكانت راتكليف العاملة في مؤسسة تومسون رويترز الخيرية اعتقلت في أبريل 2016 في طهران، ثم حكم عليها في السنة نفسها بالسجن خمس سنوات لمشاركتها في تظاهرات ضد النظام عام 2009، وهو ما تنفيه.

أما محمدي فهي صحفية وناشطة، واشتهرت بدعواتها لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران، وهي مسجونة منذ توقيفها في 2015. وتمضي عقوبة بالسجن 10 سنوات، خاصة بسبب "تشكيل وقيادة مجموعة غير قانونية".