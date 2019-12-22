كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المدعومة من روسيا تحقق تقدماً في شمال غرب سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شهود وسكان في سوريا، اليوم الأحد، إن القوات السورية المدعومة من روسيا اكتسبت قوة بعد هجوم متجدد استمر أسبوعاً على آخر جيب للمعارضة في شمال غرب سوريا، وهو أكبر هجوم من نوعه منذ أكثر من ثلاثة أشهر أدى إلى نزوح جماعي مدني كبير.

وأضافوا، إن الهجوم الواسع النطاق الذي قاده غارات جوية مكثفة على مناطق مدنية في محافظة إدلب الريفية في جنوب شرق البلاد، أدى إلى توقف أشهر من الجمود على الخطوط الأمامية؛ حيث كان المتمردون يحجمون الجيش عن التقدم الكبير.

كما صعدت الطائرات الروسية والسورية من الهجمات على القرى والبلدات حول معرة النعمان، والتي فر منها الآلاف من الناس إلى الأمان النسبي على الحدود التركية خوفًا من هجوم وشيك.

وضربت الطائرات الروسية قافلة من السيارات المدنية التي تفر من المدينة، وفقًا لنشطاء نشروا مقاطع فيديو على الإنترنت تُظهر العديد من الجثث المتفحمة، ولم تستطع "رويترز" تأكيد صحة مقاطع الفيديو.

وقال رجال الإنقاذ، إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا، بينهم ثلاث نساء وطفلان.

وفي يوم السبت الماضي، اصطدمت الطائرات الروسية بسوق مزدحم في مدينة سراقب، شرق إدلب، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وفق ما قاله اثنان من سكان المنطقة، ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الروسي.

ونفت كل من روسيا والجيش السوري الموالي للرئيس بشار الأسد مزاعم القصف العشوائي للمناطق المدنية، ويقولان: إنهما "يقاتلان متشددين إسلاميين يستلهمون نهج القاعدة".

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وقال الجيش السوري، إنه استحوذ على أكثر من 20 قرية وتلة، وكان يقترب من واحد من 12 مركز مراقبة تركي في الشمال الغربي، كجزء من صفقة مع موسكو وطهران في عام 2017 لتجنب القتال على نطاق واسع في أدلب.

وأوضح سكان في المنطقة، إن العديد من القرى مهجورة الآن في حملة أدت إلى نزوح أكثر من 500000 شخص، منذ أن بدأت لأول مرة في أبريل، وفقًا للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية.

ولقد تحولت العديد من القرى والمدن إلى مدن أشباح خالية من السكان، وقال محمد رشيد، وهو ناشط من المنطقة، إن القصف الروسي، يساعد الجيش على كسب الأرض.

وفي الأسبوع الماضي وحده، هرب ما لا يقل عن 80،000 مدني وواجهوا ظروفًا قاسية خلال فصل الشتاء، وفقًا لاتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثة (UOSSM)، وهي منظمة طبية غير حكومية مقرها الولايات المتحدة.

وأضافت، أن المنشآت الطبية التي أصابها بالفعل عام من الهجمات تكافح من أجل التصدي لتدفق الجرحى، كما تعرضت 68 منشأة طبية على الأقل للهجوم منذ أبريل، وقد وثقت المنظمة غير الحكومية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة.

وقالت مصادر عسكرية غربية، إن القصف الأخير كان مقدمة لهجوم بري واسع النطاق للسيطرة على محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون.

وتعتبر منطقة إدلب هي موطن لمئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من أجزاء أخرى من سوريا، فيما انتزعت القوات الحكومية مساحات شاسعة من البلاد في أعقاب التدخل الروسي من جانب الأسد في أوائل عام 2015، والذي دفع الحرب لصالحه.

