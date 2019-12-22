أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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أخبار عاجلة الآن || كوريا الشمالية تستعد لاختبار صاروخي عابر للقارات

يراقب المسؤولون العسكريون عن كثب النشاط في كوريا الشمالية وهم يستعدون لما يعتقد العديد من الخبراء أنه سيكون بمثابة اختبار صاروخي كبير في المستقبل القريب. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || قوات النظام السوري تحاصر نقطة عسكرية تركية في إدلب

أفادت وكالة أنباء روسية، اليوم الأحد، بأن قوات النظام السوري تحاصر نقطة عسكرية تركية شرق معرة النعمان في ريف إدلب. أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع ضحايا الاحتجاجات في الهند إلى 23 قتيلا

أعلنت برافين كومار، المتحدث باسم شرطة ولاية أتر برديش شمال الهند، ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات العنيفة التي هزت عدة مناطق، احتجاجا على قانون جديد موجه ضد المسلمين إلى 23 قتيلا.

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