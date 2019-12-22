كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: سنزيد الدعم العسكري لليبيا إذا اقتضت الضرورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه سيزيد من الدعم العسكري للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، إذا اقتضت الضرورة وستدرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية.

وتساند تركيا حكومة فائز السراج في ليبيا المقسمة بين فصائل سياسية وعسكرية متناحرة منذ 2011. وقالت أنقرة إنها قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة السراج ذلك. ووقع البلدان كذلك اتفاقا للحدود البحرية أثار غضب اليونان.

وكان أردوغان يتحدث في مناسبة في إقليم قوجه إيلي في شمال البلاد وقال إن تركيا لن تتراجع ”على الإطلاق“ عن الاتفاقين اللذين أبرمتهما مع ليبيا.

وكان فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الإخوانية المدعومة من الميليشيات، قد أرسل الخميس، رسائل إلى رؤساء خمس دول وصفها "بالصديقة"، هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها هذه الدول بتقديم المساعدة لما وصفه بـ"العدوان" الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس من أي مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة، حسبما جاء في بيان صدر عن حكومته.