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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري يسيطر على 20 قرية وتلة في محافظة إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:15 م
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وكالات
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تمكن الجيش السوري، اليوم الأحد، من استعادة السيطرة على عشرات البلدات والقرى في محافظة إدلب على حساب الفصائل والجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا في شمال غربي البلاد.
وقال الجيش السوري إنه سيطر على 20 قرية وتلة ويقترب من إحدى نقاط المراقبة التركية الإثنى عشر في الشمال الغربي والتي أقيمت بموجب اتفاق مع موسكو في 2017 لتجنب نشوب قتال على نطاق واسع في إدلب.
ويجعل التقدم الأخير لقوات الجيش السوري وحليفتها الروسية على مقربة من السيطرة على أكبر تجمع سكاني في أخر معاقل المعارضة في سوريا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "هذه محاولة للاقتراب من معرة النعمان".
وفرّ الآلاف من سكان المدينة الواقعة في جنوب إدلب خشية تقدم القوات السورية أكثر، على ما شاهد صحفي في وكالة فرانس برس في المكان.
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