قوات النظام السوري تحاصر نقطة عسكرية تركية في إدلب

أفادت وكالة أنباء روسية، اليوم الأحد، بأن قوات النظام السوري تحاصر نقطة عسكرية تركية شرق معرة النعمان في ريف إدلب.

وتأتي هذه التطورات الميدانية قبل أسابيع من قمة مرتقبة في أنقرة تبحث ملف سوريا، خصوصاً إدلب، وتجمع رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان وروسيا فلاديمير بوتين وإيران حسن روحاني.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، "تحاصر قوات النظام حالياً نقطة المراقبة التركية في مورك، إثر سيطرتها على البلدة وكل القرى والبلدات الواقعة قربها في الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي" المجاور لإدلب.

وتعد نقطة المراقبة هذه الأكبر، وفق المرصد، في إدلب ومحيطها، حيث تتواجد القوات التركية في 12 موقعاً بموجب اتفاق مع روسيا، حليفة دمشق، حول خفض التصعيد في إدلب.