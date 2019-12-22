كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: ترامب أبدي استعداد واشنطن لمواصلة البحث عن حلول لمعاهدة الأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعث برسالة قصيرة بشأن معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إنترفاكس".

ونقلت "انترفاكس"، عن لافروف قوله: إن "الرسالة جاءت ردا على عرض بوتين بوقف اختياري؛ لتطوير الصواريخ المحظورة بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى".

وقد غادرت الولايات المتحدة معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا في أغسطس، بعد أن قررت أن موسكو تنتهك المعاهدة وقد نشرت بالفعل نوعًا واحدًا من الصواريخ المحظورة، وهو اتهام ينفيه الكرملين.

وقال لافروف: إن روسيا مستعدة لإدراج صاروخ سارمات الثقيل العابر للقارات وصاروخ أفانجارد الأسرع من الصوت في معاهدة ستارت الإستراتيجية الجديدة؛ لتخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية، في حال تم تمديده، حسبما ذكرت وكالة "انترفاكس".

ونقلت "انترفاكس"، عن لافروف قوله في برنامج تلفزيوني حكومي روسي، إن روسيا مستعدة أيضاً لإظهار صاروخ سارمات للولايات المتحدة.

وعلي صعيد اخر، أوضح لافروف: أن مشروعى خط انابيب "غاز نورد ستريم 2"، وترك ستريم سوف يتم إطلاقهما بالرغم من العقوبات الأمريكية، مضيفاً إن "روسيا تعتزم الرد على الاجراءات الجديدة"، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "إنترفاكس".

فقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع قانون يوم الجمعة، تضمن تشريعاً يفرض عقوبات على الشركات التي تضع أنابيب لـ "نورد ستريم 2"، والتي تسعى إلى مضاعفة طاقة الغاز على طول خط أنابيب نورد ستريم الشمالي إلى ألمانيا.

وكان قد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن موسكو تعتزم الحفاظ على نقل الغاز عبر أوكرانيا بغض النظر عن عدد من خطوط أنابيب الغاز التي تبنيها موسكو حاليا لتجاوز جارتها السوفيتية السابقة، وفقا لما أوردته رويترز.

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تعد أوكرانيا طريق عبور رئيسي لصادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا، لكن تنتهي الصفقة الحالية بين البلدين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في نهاية العام.

يجتمع مسؤولون رفيعو المستوى من روسيا وأوكرانيا واللجنة الأوروبية في برلين اليوم الخميس؛ لإجراء جولة أخرى من محادثات الغاز.

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو: "هذا موضوع صعب وحساس للغاية، ونود أن نحل هذه المشكلة، وسوف نبحث عن حل مقبول لجميع الأطراف، بما في ذلك أوكرانيا. هذا على الرغم من بناء البنية التحتية مثل نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 ونرك ستريم، وسوف نحافظ على عبور الغاز عبر أوكرانيا".

وكانت موسكو قد ذكرت في وقت سابق، أن رسوم النقل التي اقترحتها أوكرانيا لشحن الغاز الروسي عبر أراضيها العام المقبل كانت مرتفعة للغاية، وهو ما رفضته كييف.

اقترحت موسكو أيضًا صفقة قصيرة الأجل حتى يتم بناء خطوط أنابيب تهدف إلى تجاوز أوكرانيا "نورد ستريم 2" وترك ستريم، وتصر أوكرانيا على عقد طويل الأجل.

من المتوقع أن يبدأ تشغيل نورد ستريم 2، التي ستضاعف طاقة تصدير الأنابيب إلى ألمانيا، في العام المقبل، ويعتمد جدول ترك ستريم على إنشاء البنية التحتية للغاز في بلغاريا وصربيا والمجر.

وأوضح بوتين، أن روسيا ستكون على استعداد لمنح أوكرانيا خصمًا يتراوح بين 20 و25٪ على مشتريات الغاز، قائلا "أنا واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق، وليست لدينا رغبة في تفاقم الوضع، أو استخدام هذا للتأثير على الوضع في أوكرانيا نفسها".

وقد تدهورت العلاقات بين الحلفاء منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في مارس 2014، واستولى الانفصاليون المؤيدون للكرملين على جزء من شرق أوكرانيا.

