كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان: "السراج" لا يملك حق توقيع الاتفاقيات مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق فايز السراج لا يملك حق التوقيع على الاتفاقيات.



وقال "دندياس"، خلال لقائه اليوم الأحد، برئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني بمدينة بنغازي: "نعلم جيدًا حجم الدعم التركي للمليشيات بطرابلس بالسلاح والطيران المسير.. تركيا تريد إطالة أمد الصراع بدعمها للسراج والمليشيات المتحالفة معه".

وأضاف: "إننا نعلم بأن السراج لا يملك حق التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، ونقف مع شركائنا بالاتحاد الأوروبي بحزم تجاه هذه الاتفاقية".

وتابع وزير خارجية اليونان: "يهمنا الشق الأمني والعسكري من الاتفاقية لأنه في كل جوانبها تشكل خطر على ليبيا ووحدتها والمنطقة بالكامل".

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يشار إلى أن السراج قد وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والحدود البحرية، وهو ما قوبل برفض إقليمي ودولي.

من جانبه، قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني إن "الاتفاقية الموقعة بين السراج وأردوغان لا تساوي الحبر الذي كتبت به، مؤكدا رفض الشعب الليبي لهذه الاتفاقية"، معتبرا إياها "وثيقة لبيع ليبيا".

وقال الثني: "لن نسمح لهم بإعادة الاحتلال العثماني لليبيا وسنتصدى لهم بكل قوة ونحن قادرون على ذلك".

ولفت إلى أن ليبيا لا تجمعها مع تركيا أية حدود بحرية، مبينا أن غرض أردوغان والسراج هو دعم المليشيات الإرهابية لإطالة عمر هذه الحكومة الانقلابية.

ودعا الثني، خلال لقائه مع وزير الخارجية اليوناني والوفد المرافق له، المجتمع الدولي بسحب اعترافهم من هذه المجموعة التي تسمي نفسها حكومة وفاق، مشيرا إلى أنها أصبحت تشكل خطرا على الليبيين وعلى دول الجوار من خلال محاولتها إشعال فتيل الفتنة بين دول المنطقة بأكملها.