أدانت محكمة أمريكية شخصا بـ15 سجنا، بتهمة الكراهية، وإضرام النار، وتكرار مخالفة القانون، على خلفية انتزاعه علم المثليين من باب كنيسة، ثم إحراقه أمام ناد للتعري.
وبحسب موقع “بي بي سي”، فإن “أدولفو مارتنيز” اعترف أمام وسائل الإعلام بأنه انتزع العلم من باب كنيسة المسيح بغضا للمثليين.
وأضاف الموقع نفسه أن الشرطة تلقت، في تاريخ 11 يونيو الماضي، في ولاية أيوا، إخبارية بوجود رجل يهدد الناس داخل النادي، وعندما وصلت كان العاملون في النادي قد أخرجوه.
وبعدما غادر “مارتنيز” النادي، اتجه إلى الكنيسة، وانتزع العلم من هناك، وعاد به إلى الشارع، حيث حرقه، كما هدد بحرق النادي برمته، إذ تم إلقاء القبض عليه في اليوم نفسه.
وقال “مارتنيز” إنه “يتشرف بما فعل، ويشعر بأن الرب باركه”، مبررا عمله “باعتراضه على المثلية الجنسية”.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 سنة سجنا لشاب أحرق علم المثليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.