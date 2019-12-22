تأجيل مناقشة الدكتوراه حول الخطاب السياسي لابن كيران بكلية مرتيل لأجل غير مسمى يجر أمزازي للمساءلة!

بعدما تقرر تأجيل مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه حول الخطاب السياسي لعبد الإله بن كيران في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مرتيل؛ وجه فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين سؤالا كتابيا، إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال البرلماني، نبيل الأندلوسي، عن فريق العدالة والتنمية، في مجلس المستشارين، في سؤاله الكتابي، إن الرأي العام الوطني فوجئ بقرار غير مبرر، ولا معلل لإدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مرتيل، يقضي بتأجيل موعد مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه إلى أجل غير مسمى، بعدما كان مقرراً مناقشتها يوم 27 دجنبر 2019، من طرف الطالب الباحث محمد الأمين مشبال، حول “بلاغة الخطاب السياسي السجالي عند عبد الإله بن كيران””.

وساءل المصدر ذاته، سعيد أمزازي “عن خلفيات هذا التأجيل، خصوصا أن بعض التأويلات في وسائل التواصل الاجتماعي، والمنابر الإعلامية، تحدثت عن “فرضية تدخل الوزارة في الموضوع، وهو ما يستدعي توضيحا للمسألة، وتفسير دواعي هذا القرار الإداري”.

وأثار تأجيل أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الآداب حول موضوع “بلاغة الخطاب السياسي السجالي عند عبد الإله بن كيران” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، جدلا كبيرا حول دوافع هذا القرار، لاسيما في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.