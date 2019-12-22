بهدف نظيف.. الرجاء يحسم “الديربي” أمام الوداد وينفرد بالمركز الرابع

انتهت مباراة “الديربي” البيضاوي، التي جمعت اليوم الأحد، بين فريقي الرجاء والوداد البيضاويين، ضمن عاشر جولات البطولة الاحترافية، بفوز الفريق الأخضر بهدف دون رد.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، إلى التعادل دون أهداف، في شوط شهد إصابة مدافع الوداد أشرف داري بعد مرور 15 دقيقة على ضربة البداية، ليقحم الصربي زوران مانولوفيتش محله محمد كمال.

ونجح الرجاء خلال الجولة الثانية من المواجهة التي أدارها الحكم رضوان جيد، في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 81 بواسطة البديل حميد أحداد، وهو الهدف الذي حافظ عليه إلى صافرة النهاية، التي أنهت “الديربي” 127 على صعيد البطولة، بفوز النسور الخضر بهدف نظيف، مع العلم أن اللقاء شهد طرد ابراهيم النقاش في الوقت البديل

ومكن هذا الفوز، وهو الخامس للرجاء في بطولة هذا الموسم، مكنه من الارتقاء إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، متخلفا بفارق نقطتين عن الفريق الأحمر، الوصيف، علما أن الوداد في جعبته مباراة ناقصة، بينما يمتلك الرجاء مباراتين مؤجلتين.

يذكر أن نهضة بركان، يتصدر الترتيب بمجموع 20 نقطة، بعد تغلبه أمس السبت، بهدف دون رد، على مضيفه الجيش الملكي، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ، بالرباط.