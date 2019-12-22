من يقف وراء إفشال إقامة لجنة طلاب للعرب بالجامعات الإسرائيلية؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تزداد أعداد الطلاب العرب سنويا في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، إذ وصل عددهم بحسب مجلس التعليم العالي نحو 50 ألف طالب.
ورغم ذلك، إلا أن الطلاب العرب من دون إطار يوحدهم لتمثيلهم أمام دوائر صنع القرار، إذ أن لجان الطلاب العرب والاتحاد القطري، مغيبة تماما عن المشهد منذ سنوات عديدة.
يرصد هذا التقرير الخاص لموقع "عرب 48" تراجع تأثير الحركة الطلابية العربية في الجامعات الإسرائيلية، إثر قرار السلطات الإسرائيلية عام 2015 بحظر لجنة الطلاب العرب، في سياق سياسة الملاحقات المتواصلة ومساعي تجريم العمل والنشاط السياسي العربي.
التفاصيل في التقرير المصور:
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