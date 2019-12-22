"جرح بيت لحم"... هدية بانسكي بمناسبة أعياد الميلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أهدى الفنان البريطاني الشهير والغامض بانسكي، لوحةً بعنوان "جرح بيت لحم"، لفندق "The Walled Off Hotel" المقام على بعد أمتار قليلة من جدار الفصل العنصري، في مدينة بيت لحم، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وعرض الفندق، اللوحة، اليوم الأحد، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد.

زوار اجتذبتهم لوحة "جرح بيت لحم" (الأناضول)

ونقلت "الأناضول" عن صاحب الفندق، وسام سلسع، القول، إن "بانسكي أرسل اللوحة إلى الفندق، بمناسبة أعياد الميلاد"، موضحا أن "اللوحة عبارة عن طقم ميلاد كلاسيكي، وفي الخلف نموذج عن جدار الفصل العنصري".

وأضاف سلسع: "وضع بانسكي في اللوحة نجمة، تُسمى علامة الجرح في بيت لحم، وهي القطعة التي يحاول من خلالها إعادة رواية بيت لحم المحاطة بالجدار، ويقول للعالم إن بيت لحم مع أنها مهد السيد المسيح، لكنها مدينة تفتقد للحرية والعدالة".

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(الأناضول)

وقال إن فندق الجدار، ساهم في زيادة عدد الزائرين لفلسطين منذ تأسيسه قبل عامين ونصف، مضيفا: "لا شك أن وجود لوحات لفنان مثل بانسكي هنا يعزز من السياحة في بيت لحم".

وأوضح سلسع أن ربع مليون شخص زاروا الفندق منذ تأسيسه، منهم من أقام فيه، ومنهم من جاء لرؤية المتحف وأعمال بانسكي الفنية، إضافة إلى معرض صور لفنانين فلسطينيين.

(الأناضول)

وكان بانسكي، قد أشرف على التصميم الداخلي ولوحات الفندق، الذي أقيم على بعد أمتار قليلة من جدار الفصل العنصري.

وبانكسي فنان إنجليزي مشهور، لكن يلف شخصيته الغموض، ويُعتقد أن اسمه روبرت بانكسي، من مواليد سنة 1974.وهو معروف برسومه في أماكن غير متوقعة في أرجاء العالم، منها قطاع غزة، وجدار الفصل العنصري.