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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام السوداني يكشف العقوبات المنتظرة لجرائم رموز نظام البشير والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
صورة ارشيفية
تحدث النائب العام السوداني، عن العقوبة المنتظر توقيعها على رموز نظام البشير السابق.
وقال النائب العام تاج السر الحبر إن عددا من رموز نظام البشير يواجهون تهما تصل عقوبتها للإعدام، حسب صحيفة الانتباهة السودانية، مؤكداً أنه لا يمكن الإفراج عن المتهمين بالضمان.
ويواجه المتهمون من رموز نظام البشير بلاغات جنائية، ومنهم أحمد هارون أحد القادة الذي يواجه تهم خطيرة.
وأشار النائب العام إلى إلغاء النيابة العامة حاليا لكل قرارات الحفظ التى أصدرها النائب السابق بحفظ قضايا الفساد في عهد عمر البشير.
ومنذ 21 أغسطس الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.
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