أول رد لنتنياهو على قرار الجنائية الدولية

الأحد 22 ديسمبر 2019

بنيامين نتنياهو

دعا وزير النقل الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى اتخاذ خطوة جرئية ومفاجئة مضادة لقرار المحكمة الجنائية الدولية ضد بلاده.



وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم، الأحد، أن وزير النقل الإسرائيلي قد طالب، وبشكل عاجل، بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بإعلان فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي أصدرته، الجمعة الماضية.

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وهاجم نتنياهو، قرار المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع رئيس حكومة الأعمال الإسرائيلية "هذه ليست الحالة في إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

واعتبر نتنياهو أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "ضد الشعب الإسرائيلي"، وأن المحكمة الجنائية الدولية "أصبحت سلاح في الحرب السياسية ضد الدولة".

وسبق أن أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، الجمعة الماضية، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.