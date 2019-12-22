شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. آخر مستجدات الأوضاع في حبان بشبوة والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019 أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة بآخر مستجدات الأوضاع في مديرية حبان.

وقالت المصادر، إنه تم إعطاب طقمين ووقوع قتلى و جرحى في صفوف مليشيا الإصلاح في اشتباكات عنيفة في العرم بمديرية حبان بين مليشيات الإصلاح والمقاومة الجنوبية. Advertisements وتستمر المواجهات المسلحة بين مليشيا الاصلاح والمقاومة الجنوبية. إلى ذلك، اختطفت مليشيا حزب الإصلاح الجندي بالنخبة الشبوانية علي محسن الجعب باعوضة واقتادته إلى جهة مجهولة. وذلك في منطقه جول الريدة عاصمة مديرية ميفعة محافظة شبوة وأخذته إلى أحد سجونها السرية، دون مسوغ قانوني وليس على ضوء مذكرة قضائية وانما بشكل همجي انتقامي.

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