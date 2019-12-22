شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. تحذير من فيضانات في 78 منطقة جراء الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

حذرت وكالة البيئة البريطانية اليوم 78 منطقة من الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم أمس. ونقلت وسائل الإعلام البريطانية صوراً لمنازل غمرتها المياه في منطقة "صري" شرق إنجلترا، ورصدت تقارير عن فيضانات اجتاجت ميدستون ويالدين وشرق إيسكس بعد كسر مياه نهر ميدواي مصدات الفيضان. وذكرت هئية الدفاع المدني أن عاصفة قوية ضربت أمس منطقة جيرتسي مسببة دمار في عدة منازل دون ورود تقارير عن خسائر في الأرواح.

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