بالصور.. أمانة بغداد تعلن إعادة الحياة لجسرين للمشاة شرقي العاصمة

وذكرت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ملاكات الامانة الخدمية باشرت بصيانة وتأهيل جسرين للمشاة والعبور ضمن شارع فلسطين يقع الاول مقابل اسواق جوهرة فلسطين بينما يقع الاخر مقابل تقاطع النخيل يستخدمان لعبور المشاة على جانبي الطريق".وأضاف أن "المنطقة تعد مركزاً تجارياً وحيوياً مهماً وسيعمل الجسرين على تلافي الحوادث وتقليل الزحامات المرورية".

وأشارت الأمانة إلى "أنها ستقوم بمخاطبة الجهات المختصة من اجل منع التجاوز على الجسور المذكور ولا سيما من قبل ضعاف النفوس الذين يقومون بمد الأسلاك الكهربائية وغيرها من التجاوزات التي تشوه منظر الجسر وتحول دون استخدامه".