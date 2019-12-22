السودان يعتزم مخاطبة الإنتربول للقبض على مدير مخابرات البشير

أعلنت السلطات العدلية في السودان، الأحد، عن بدء إجراءات قانونية للقبض على مدير جهاز مخابرات نظام الإخوان البائد، الهارب صلاح عبدالله "قوش" عن طريق الشرطة الدولية "الإنتربول"، لمحاكمته عن جرائم ارتكبها.



وكشف النائب العام السوداني تاج السر الحبر في مؤتمر صحفي الأحد، عن تدوين 4 بلاغات جنائية في مواجهة صلاح قوش، مشيرا إلى أنهم شروعوا في إجراءات لإعادته بالشرطة الدولية "الإنتربول" لمحاكمته بالداخل.

وفي السياق ذاته، أكد النائب العام تدوين بلاغات في مواجهة 51 من قيادات نظام الإخوان البائد في البلاد.

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يشار إلى أنه في 14 أبريل/نيسان الماضي، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان قرارا بتعيين الفريق أبوبكر حسن مصطفى دمبلاب مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني خلفا لقوش.



وغادر قوش السودان بعد عزل عمر البشير وإقالته من رئاسة جهاز الأمن والمخابرات، وذلك بعد محاولة توقيفه بتهم فساد مالي.

وحظرت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، دخول مدير المخابرات السوداني السابق، وأسرته إلى أراضيها بسبب تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان.

ذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن "لدى الإدارة معلومات موثوقة تفيد بأن صلاح قوش كان متورطًا في التعذيب أثناء فترة رئاسته لجهاز الأمن والمخابرات الوطني".

ولفت إلى أنه في الحالات التي يكون فيها لوزير الخارجية الأمريكي معلومات موثوقة عن تورط مسؤولين أجانب في فساد كبير أو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.