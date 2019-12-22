ميركل تلتحق بـ"أدناور" في الاحتفاظ بمنصب المستشارية

لحقت أنجيلا ميركل بركاب أول مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية كونراد أدناور في مدة الاحتفاظ بمنصب المستشارية.

وبلغت الأيام التي قضتها ميركل في منصب المستشارية اليوم الأحد، 5143 يوما، وهي المدة ذاتها التي قضاها أدناور من قبل.

يذكر أن أدناور تولى منصب المستشارية في الفترة من 15 سبتمبر/أيلول 1949 وحتى 15 أكتوبر/تشرين الأول 1963.

وتتولى ميركل منصب المستشارية منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005.

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ولكن المستشار الألماني الأسبق هلموت كول يظل الوحيد الذي ظل في المنصب لمدة أطول من ميركل وأدناور، حيث تولى كول منصب المستشارية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول عام 1982 حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول عام 1998، أي بلغ عدد الأيام التي قضاها في المنصب 5869 يوما.

ومن المؤكد أن كول سيبقى صاحب الرقم القياسي في مدة تولي منصب المستشارية في المستقبل المنظور، حيث يجب أن تستمر ميركل في المنصب حتى 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2021، فقط كي تلحق بركابه.

ولكن ميركل أعلنت في خريف العام الماضي أن الفترة الرابعة التي تتولاها حاليا في منصب المستشارية ستكون الأخيرة بالنسبة لها. وأنها لن تترشح مجددا للمنصب في الانتخابات البرلمانية ولا للبرلمان الألماني "بوندستاج" في عام 2021.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعد أقصاه 24 أكتوبر/تشرين الأول عام 2021.

ولا يمكن بذلك لميركل كسر الرقم القياسي لكول إلا إذا اضطرت للاستمرار في منصب المستشارية لمدة أطول بعد إجراء الانتخابات، بسبب استمرار مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم لمدة طويلة مثلا.