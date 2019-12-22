11 ذراعا إيرانيا تدير اللعبة في العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني - مكة المكرمة

أحرق المتظاهرون العراقيون البعثات الدبلوماسية الإيرانية في النجف وكربلاء، وبعد ما يقرب من شهرين من الاحتجاجات استقال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وجعلت الاضطرابات المعادية لإيران طهران تتدافع للحفاظ على موطئ قدم لها في العراق.

وكشف معهد الولايات المتحدة للسلام عن النفوذ الإيراني القوي على الصعيد السياسي والعسكري والديني داخل العراق، وتحدث تقرير حديث عن 11 ذراعا لحكومة الملالي داخل العراق، 5 منها سياسية و6 عسكرية، إضافة إلى مؤثرات دينية أخرى لا تقل أهمية.

وأكد التقرير أن إيران بدأت في إدارة اللعبة داخل العراق بعد سقوط صدام حسين عام 2003م، بعدما تحولت بغداد إلى ساحة معركة بين واشنطن وطهران من أجل النفوذ السياسي، وعملت الأخيرة من وراء الكواليس لضمان حصول حلفائها الشيعة على وظائف عليا.

وعندما واجهت إيران احتجاجات غير مسبوقة في الفترة الماضية، واندلعت المظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد الحكومة التي يقودها الشيعة وتديرها طهران من خلف الكواليس اكتشف الجميع حجم النفوذ الإيراني.

أدوار إيران في العراقالدور السياسي

أثرت إيران بشكل كبير في اختيار كل رؤساء الوزراء، منذ أول انتخابات ديمقراطية عام 2005. وبعد الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين سعى السياسيون في بغداد إلى دعم كل من واشنطن وطهران، على الرغم من أن طهران كانت تتمتع في أغلب الأحيان بمزيد من التأثير.

وترتبط إيران بعلاقات وثيقة مع كبار السياسيين الشيعة في العراق، الذين طلب الكثير منهم اللجوء في إيران في أوائل الثمانينات، وأثناء الحرب العراقية الإيرانية طلبوا الدعم ضد نظام صدام حسين الوحشي.

دور الجيش

Advertisements

دربت إيران الميليشيات العراقية منذ أوائل الثمانينات، عندما لجأ عدد من الشيعة العراقيين إلى طهران في عهد صدام حسين.

في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، دربت طهران ميليشيات على الأسلحة ونقلتها إلى جيش المهدي، وهي ميليشيات موالية لرجل الدين العراقي مقتدى الصدر.

بعد الغزو الأمريكي عام 2003، تم ربط الميليشيات المدعومة من إيران والأسلحة الإيرانية، ولا سيما العبوات الناسفة البدائية، أو العبوات الناسفة المزروعة في قنابل مزروعة على جانب الطريق، بمقتل المئات من الأمريكيين، أثناء انتشار القوات الأمريكية في العراق بين عامي 2003 و2011.

وسعت إيران أقدامها العسكرية بعد أن اجتاح داعش العراق، وحصل على ثلث الأراضي العراقية عام 2014، وتدخلت إيران في الاستخبارات والأسلحة والتخطيط الاستراتيجي قبل أي دولة أخرى، وكان لطهران دور فعال في تشكيل ودعم الميليشيات الشيعية في قوات الحشد الشعبي (PMF)، وهي مجموعة تضم أكثر من ستين ميليشيا شيعية في الغالب، وكذلك في الجيش العراقي.

الدور الديني

تنافست إيران والعراق لتكونا مركز الشيعة منذ قيام الثورة الإيرانية، وكانت مدينة النجف جنوب العراق هي المدينة الشيعية الأكثر تقديرا.

منذ عام 1992 كان آية الله علي السيستاني، الذي ولد في مدينة مشهد الإيرانية، أعلى مرجع شيعي، أو السلطة الشيعية الأكثر تعلما، ومقره في النجف.

تنافس المرشد الأعلى لإيران مع السيستاني للاعتراف به باعتباره السلطة الدينية المطلقة على الشيعة في العالم، زاعمين أن عددهم يصل إلى نحو 200 مليون.

سعى مركز «قم» الإيراني للتعليم الديني الشيعي شمال طهران بقوة إلى اكتساب المصداقية بين السكان الشيعة في العالم.

فشل رجال الدين في الحصول على مصداقية أو نفوذ ديني متفوق، ومع ذلك، فإن إيران لها نفوذ بين إخوانها في العراق.

انقسام حول ولاية الفقيه

يتوافد ملايين الإيرانيين إلى الأماكن الشيعية المقدسة في كربلاء والنجف وسامراء سنويا.

في خريف عام 2019، قام حوالي 3.5 ملايين إيراني بالاحتفال في كربلاء.

استثمرت إيران بكثافة في المنشآت السياحية، وفي عام 2014 أمر سليماني ببناء طريق في محافظة ديالى لتقصير رحلة الحجاج الإيرانيين إلى مسجد القبة الذهبية في سامراء.

أشرفت منظمة بدر على أعمال البناء، وكان لهذا الطريق وغيره من الطرق في ديالى دور في إمداد الميليشيات التي تقاتل داعش، كما أمن صلة إيران البرية بسوريا ولبنان.

لا أحد من رجال الدين الرئيسيين الأربعة في العراق يدعم العقيدة الإيرانية لولاية الفقيه، أو «وصاية الفقيه» التي تستثمر القوة المطلقة في الزعيم الأعلى، لكنهم انقسموا حول ما إذا كان يجب على رجال الدين الشيعة التحدث مع السلطة القانونية بدلا من السلطة الاستشارية.

في 29 نوفمبر حث مكتب السيستاني في النجف البرلمان العراقي على «إعادة النظر» في دعمه للمهدي، لأن الحكومة لم تتمكن من وقف إراقة الدماء.

قدم مهدي استقالته في اليوم نفسه، واعترفت رسالته فقط بدعوة السيستاني وليس المحتجين لتغيير القيادة، فمن سيخلف السيستاني كمرجع في النجف سيكون قادرا على التأثير في العلاقة مع بغداد وكذلك قم.

1 المجلس الإسلامي الأعلى في العراق

حزب سياسي.

تشكل في طهران عام 1982 من قبل المغتربين.

أعاد تمركزه في العراق بعد الإطاحة بصدام حسين في 2003.

فاز بـ29 مقعدا من أصل 328 مقعدا في الانتخابات البرلمانية عام 2014.

انقسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي قبل الانتخابات البرلمانية 2018.

منظمة بدر

ميليشيات.

انفصلت عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في 2012.

أرادت بدر الحفاظ على علاقاتها بطهران ودعم المالكي.

في عام 2014 دخلت السياسة وفازت بـ22 مقعدا في البرلمان.

أصبح زعيمها هادي الأميري وزيرا للمواصلات.

انضمت المنظمة إلى أحزاب أخرى موالية لإيران وقادت ائتلافا انتخابيا يسمى تحالف فتح، حصلت قائمته على 47 مقعدا، لتصبح ثاني أكبر كتلة برلمانية في انتخابات 2018.

عاش في إيران خلال الثمانينات

عاد للعمل السياسي بعد الإطاحة بصدام حسين عام 2003.

جاء رئيسان للوزراء من الحزب، وهما نوري المالكي (2006-2014)، وحيدر العبادي (2014-2018).

فاز ائتلاف يقوده حزب الدعوة بـ92 مقعدا في انتخابات 2014.

انقسم حزب الدعوة إلى فصيلين قبل انتخابات 2018، ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي، وائتلاف نصر بقيادة العبادي.

فاز فصيل المالكي بـ25 مقعدا، وحصل فصيل العبادي على 42 مقعدا.

رجل دين يتمتع بعلاقة طويلة الأمد، لكنها صاخبة أحيانا مع طهران.

حين شنت قواته هجمات ضد القوات الأمريكية والقوات العراقية، هرب الصدر إلى إيران في عام 2007.

بعد عودته إلى العراق عام 2011، نأى بنفسه عن طهران، وتبنى صفة القومية، لكنه لم يقطع العلاقات معها تماما.

في عام 2014، فازت كتلة أحرار الصدر بـ34 مقعدا في البرلمان.

تحالف الصدر مع الحزب الشيوعي العراقي لتشكيل ائتلاف السيرون الوطني، وفاز بـ54 مقعدا، مما جعله أكبر كتلة في البرلمان في انتخابات 2018.

بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو 2018، تسببت المشاحنات السياسية والتنافس في جعل العراق بدون رئيس وزراء لمدة 5 أشهر.

توسطت طهران في إنهاء الجمود الذي أدى إلى تعيين عبدالمهدي، وهو خبير اقتصادي ووزير نفط سابق ونائب للرئيس.

عندما اندلعت الاحتجاجات في 1 أكتوبر 2019، واصلت إيران دعم المهدي.

تدخل قائد قوة القدس في إيران الجنرال قاسم سليماني، لحث تحالف فتح على الوقوف مع المهدي.

كشفت الوثائق المسربة التي نشرتها The Intercept وNew York Times، أن السفارة الإيرانية في بغداد تعتبر عبدالمهدي من بين عدد من الوزراء الذين لهم «علاقة خاصة» مع طهران.

في طهران اتهم المرشد الأعلى خامنئي المتظاهرين بأنهم مدعومون من الولايات المتحدة وإسرائيل.

الجناح العسكري لبدر

أقدم وكيل لإيران في العراق.

تشكل عام 1982 من قبل المنفيين العراقيين.

تم تمويله في البداية وتدريبه وتجهيزه وقيادته من قبل الحرس الثوري الإيراني.

عاد إلى إيران بعد الإطاحة بصدام حسين في عام 2003.

واصلت إيران دعمه العسكري، كما كان لجناحه السياسي علاقات وثيقة مع طهران.

تعود نشأتها إلى عام 2004، عندما بدأ المسلحون يهاجمون التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

قدمت إيران الأسلحة والتمويل والمشورة العسكرية للجماعة، بينما درب حزب الله اللبناني مقاتليه في إيران.

في 2007، اتحدت خمس مجموعات مسلحة صغيرة لتشكيل كتائب حزب الله.

في 2009 صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية على أنها جماعة إرهابية معادية للغرب ذات أيديولوجية جهادية وألقت باللوم عليها في الهجمات الإرهابية التي شملت استخدام العبوات الناسفة التي توفرها إيران.

وكيل إيراني وثالث أكبر ميليشيات في العراق.

في البداية تم تجهيزها وتمويلها وتدريبها من قبل قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، بدعم من حزب الله اللبناني، في المعسكرات الإيرانية.

في عام 2014، ذكرت المخابرات العراقية أن طهران زودت المجموعة بمبلغ يصل إلى مليوني دولار شهريا.

فرع من كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق التي تشكلت عام 2013.

قامت قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني بتقديم التدريب والأسلحة والمشورة العسكرية والدعم الفني واللوجستي للمجموعة.

أحد أهدافها الرئيسة دعم نظام الأسد في سوريا.

في عام 2017 زعمت أن لديها 9000 مقاتل قسموا إلى ثلاث وحدات، اثنتان في العراق وواحدة في سوريا.

أنشئت كتائب الإمام علي في يونيو 2014.

تدرب أعضاؤها في إيران ومع حزب الله في لبنان.

عملت بشكل أساسي في العراق، لكنها أرسلت أيضا مقاتلين إلى سوريا.

في عام 2014، كان الجنرال سليماني على خط الهجوم من تكريت ضد داعش مع مقاتلي كتائب الإمام علي مرات عدة.