صالح يطالب الحلبوسي بتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الحكومة

جدد ​الرئيس العراقي​ ​برهم صالح​ "مطالبة رئيس البرلمان ​محمد الحلبوسي​ بتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لشغل منصب رئاسة الوزراء، عقب استقالة رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​عادل عبد المهدي​".

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