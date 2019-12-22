المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: ترامب تنصل من الاتفاق النووي ثم تبعته أوروبا

لفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني إلى أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب تنصل من ​الاتفاق النووي​ ثم تبعته ​أوروبا​".

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