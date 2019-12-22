اكد السفير ال​ايران​ي في ​موسكو​ ​مهدي سنائي​ ان "العلاقات الايرانية الروسية شهدت خلال الاعوام الاخيرة الکثیر من التطورات الايجابية جدا"، مشيراً إلى أنه "خلال الاعوام الستة الاخيرة ورغم الصعاب شهدت العلاقات بين ايران العزيزة والجارة الشمالية المهمة الكثير من التطورات الايجابية جدا، كمّا ونوعا، في ظل الاهتمام والجدية والتنسيق الحاصل".

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كانت هذه تفاصيل خبر السفير الايراني في موسكو: العلاقات بين ايران وروسيا شهدت تطورات ايجابية جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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