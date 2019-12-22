نفذ اهالي بلدة كترمايا وقفة في ساحة البلدة، استنكاراً لما يتعرض له مقام الرئاسة الثالثة، وتضامناً مع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري".
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة في كترمايا تضامنا مع الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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