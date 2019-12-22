وقفة في كترمايا تضامنا مع الحريري

نفذ اهالي بلدة ​كترمايا​ وقفة في ساحة البلدة، استنكاراً لما يتعرض له مقام الرئاسة الثالثة، وتضامناً مع رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​".

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