النشرة: شبان وشابات الحراك في بعلبك وزعوا الورود على عناصر الجيش

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​بعلبك​ ان شبان وشابات حراك ​الثورة​ في بعلبك وزعوا وردة على كل جندي ورتيب ب​الجيش اللبناني​ وباقة ورد للضابط الموجود في منطقتهم ايمانا منهم بدور الجيش اللبناني الحامي لامن الوجود والحدود.

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