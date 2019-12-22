الشيخ يزبك: حزب الله لا يريد لمصلحته شيئا من الحكومة

أكد عضو شورى ​حزب الله​ آلشيخ ​محمد يزبك​ خلال احتفال اقامه حزب الله تكريمي بذكرى العلامة الراحل ​الشيخ محمد خاتون​ في حسينية الإمام الخميني في بعلبك ان حزب الله لا يريد لمصلحته شيئا من الحكومة وهو لا يريد أن ينازع أحد، وكل ما نريده أن تكون هناك حكومة تتحمل مسؤولياتها من أجل سيادة وكرامة الوطن ومن اجل ارساء العدالة ليخرج الوطن مما هو فيه، من أجل مواجهة ​الفساد​ والظلم والطغيان وهذه مسؤولية الحكومة لذلك نقول اتركوا الحكومة تتشكل وأعطوه الفرصة، لكن هناك من يرمي السهام ويقطع الطرقات وعلى من تقطع الطرقات والمصلحة من تقطع وماذا يراد للبلد.

وأضاف عندما يتحدثون انها حكومة حزب الله، انها حكومة الجميع أوليس لحزب الله رأي وهو موجود في هذا البلد، كل ذلك ليقولوا للعالم هذه حكومة حزب الله وهذه ليست الا تهم وتوجيه كلام ليقولوا للعالم وصحف العالم هذه حكومة حزب الله، وهل ​حكومة سعد الحريري​ كانت حكومة حزب الله، كل هذا الطرح من أجل إخراج حزب الله من البلد وهل تريد اميركا والآخرون ان يخرج حزب الله من لبنان كما كان الكلام اننا سنستمر من أجل إخراجه، نحن لبنانيين قبل الآخرين لنا رأى ووجودنا مع كل الشرفاء في الوطن، حافظنا عليه، وقوة لبنان ليست بضعفه، قوته بمقاومته وجيشه وشعبه.

وننصح كل اللبنانيين ان يستمعوا لرئيس الحكومة المكلف وان يتعاونوا معه كشخصية مستقله وطنية، وقد بدأ استشاراته، لأن المسؤولية تقع على الجميع لا أن يتهرب احد من المسؤولية ويوم غد فيه خير للجميع، وليست كما يهددون اننا على حافة الهاوية نقول للجميع اننا سنخرة من حافة الهاوية بتخطيط ومنهجية جديدة وحلول اقتصادية من أصحاب الخبرة نستطيع أن نعالج كل القضايا.