البستاني: نعم لاعطاء دياب فرصة لتشكيل حكومة انقاذ

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "في أسبوع الأعياد التي تجمع اللبنانيين، فلتكن هذه الفترة مناسبة لتوحيد اللبنانيين، للصلاة وللعمل ونعم لإعطاء الرئيس المكلف فرصة لتشكيل ​حكومة​ إنقاذ جامعة تعمل بجدية لإنقاذ الوطن وتنطلق مع بداية ​العام الجديد​".

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