زحمة سير عند جسر المدفون بسبب تدابير الجيش وعمليات التفتيش

يشهد الطريق عند ​جسر المدفون​ باتجاه ​بيروت​ ​زحمة سير​ خانقة، نتيجة عمليات تفتيش وتدابير امنية مشددة اتخذها ​الجيش اللبناني​، ما تسبب بامتداد ارتال السيارات لمسافات بعيدة".

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