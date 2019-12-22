الجيش عن ما حصل على جسر المدفون: ضبط عصي وقناع غاز وكمامات داخل الباصات

أوضحت ​قيادة الجيش​ أنه "ما حصل على حاجز ​جسر المدفون​ اليوم هو مجرد عمليات تفتيش مشدّدة تندرج في إطار إجراءات حفظ ​الأمن​ التي تقوم بها وحدات الجيش"، نافيةً "ما تردد عن منع أي من الباصات من العبور"، مشيرةً إلى أنه "حاول عدد من الأشخاص الإعتراض على عملية التفتيش رافضين الإمتثال لتعليمات وأوامر الحاجز فتمّ توقيفهم لفترة وجيزة ثمّ أطلق سراحهم وضبط عدد من العصي وقناع غاز وكمامات داخل الباصات".

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