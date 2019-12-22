المطران عون شدد على التضامن والوحدة بين اللبنانيين: للتغلب على الصعاب

لفت راعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​ خلال ترؤسه قداسا إحتفاليا في ​كنيسة مار يوحنا المعمدان​ في ​عمشيت​ إلى "معاني ​عيد الميلاد​ وأهمية الإستعداد لإستقبال طفل المغارة"، معتبرا أن "ذلك إشارة لنا جميعا لكي نهيىء نفوسنا وقلوبنا، وأن نتجدد بالتوبة لإستقبال المخلص الفادي".

وشكر ابناء الرعية تضامنهم وتعاونهم وكل من أسهم في إقامة هذا المذبح، مشددا على "أننا "في أمس الحاجة اليوم للتضامن و​المحبة​ والوحدة بين كل ال​لبنان​يين، للتغلب على الصعاب التي نعيشها في هذه الأيام على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، وأهمية مساعدة المحتاجين والفقراء"، آملا "أن تحمل الأعياد المجيدة ولادة جديدة لنا ووطننا لبنان الذي يحتاج الى ​السلام​ والطمأنينة والأمان والإستقرار على الصعد كافة".