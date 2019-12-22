لفت راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون خلال ترؤسه قداسا إحتفاليا في كنيسة مار يوحنا المعمدان في عمشيت إلى "معاني عيد الميلاد وأهمية الإستعداد لإستقبال طفل المغارة"، معتبرا أن "ذلك إشارة لنا جميعا لكي نهيىء نفوسنا وقلوبنا، وأن نتجدد بالتوبة لإستقبال المخلص الفادي".
وشكر ابناء الرعية تضامنهم وتعاونهم وكل من أسهم في إقامة هذا المذبح، مشددا على "أننا "في أمس الحاجة اليوم للتضامن والمحبة والوحدة بين كل اللبنانيين، للتغلب على الصعاب التي نعيشها في هذه الأيام على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، وأهمية مساعدة المحتاجين والفقراء"، آملا "أن تحمل الأعياد المجيدة ولادة جديدة لنا ووطننا لبنان الذي يحتاج الى السلام والطمأنينة والأمان والإستقرار على الصعد كافة".
كانت هذه تفاصيل خبر المطران عون شدد على التضامن والوحدة بين اللبنانيين: للتغلب على الصعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.