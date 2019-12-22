شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على تعديل قانون الملكية الفكرية وتغليظ عقوبة التزوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على الاقتراح بقانون المقدم من النائبين همام العادلي، وجابر الطويقي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (82) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض المواد فيما يتعلق بحقوق المؤلف والترجمة وتغليظ عقوبة تزوير الكتب تعديا على حقوق المؤلف، ورفع مدة الملكية العامة لحق المؤلف.

وقال النائب همام العادلى، إن أهمية التعديل تتمثل فى حماية حق الملكية الفكرية، والتصدى لوقائع السرقة والتزوير، مشيرا إلى أن ممثلى وزارة الثقافة وقطاع التشريع بوزارة العدل، أبدوا الموافقة على مشروع القانون، وعدم وجود شبهة عدم دستورية.

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وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوى، إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.