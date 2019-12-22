"اقتراحات البرلمان" توافق على تعديل قانون الملكية الفكرية وتغليظ عقوبة التزوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض المواد فيما يتعلق بحقوق المؤلف والترجمة وتغليظ عقوبة تزوير الكتب تعديا على حقوق المؤلف، ورفع مدة الملكية العامة لحق المؤلف.
وقال النائب همام العادلى، إن أهمية التعديل تتمثل فى حماية حق الملكية الفكرية، والتصدى لوقائع السرقة والتزوير، مشيرا إلى أن ممثلى وزارة الثقافة وقطاع التشريع بوزارة العدل، أبدوا الموافقة على مشروع القانون، وعدم وجود شبهة عدم دستورية.
وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوى، إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
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