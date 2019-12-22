استغل صداقته بوالدها.. عون سلطة يفر هاربا بعد اغتصابه قاصرا

بعد أن انتهك براءتها، مستغلا صداقة والدها؛ لاتزال عناصر الدرك في منطقة “أزلا”، ضواحي تطوان، تبحث عن عون سلطة برتبة شيخ، في قيادة “أزلا” ، بعد اتهامه باغتصاب قاصر، لا يتجاوز سنها 14 سنة.

وقال حسن اقبابو، جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي دخلت على خط هذه القضية، في حديثه مع “اليوم 24″:”إن عون السلطة فر هاربا، بعد أن قدم والد الضحية شكاية ضده، قبل أيام، يتهمه فيها باغتصاب طفلته”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه أقنع القاصر الضحية بالصعود معه إلى سيارته، قصد إيصالها إلى منزل عائلتها، قبل أسابيع، وهو ما استجابت له بحكم علاقة الصداقة القوية، التي تجمعه بوالدها.

وأفادت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه توجه بالضحية نحو مدينة المضيق، واستغل انفراده بها، فأقدم على اغتصابها، وفض بكارتها، ومن ثمة هددها بأنه صور ممارسته الجنس عليها، وسيعمل على نشر الفيديو في المواقع الإباحية، إذا فضحته.