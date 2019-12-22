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لم يخف بدر هاري، البطل المغربي العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، تأثره الكبير من السيناريو “الدراماتيكي” الذي عرفه نزاله أمس السبت، والذي جمعه بغريمه الهولندي، ريكو فيرهوفن، بعد أن تعرض لإصابة حرمته من الفوز بالنزال، على الرغم من أفضليته الواضحة.
ونشر هاري، قبل قليل، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” أنستغرام” عبر فيها عن تألمه الكبير مما حدث، مقدما شكره لكل من مناصريه وكذا خصمه فيرهوفن.
وقال هاري، إنه ” كان متحمس للغاية، بعد الأجواء الرائعة التي خلقتها الجماهير في هذا النزال التاريخي، أنا أشكركم جميعا”.
وأكد البطل المغربي ، بأنه ” أثبت للعالم على الحلبة بأنه سيد الوزن الثقيل في الكيكبوكسينغ، وأنه مقاتل حقيقي”، كما قدم شكره الكبير لخصمه ريكو على روحه الرياضية العالية وتفاعله معه بعد أن تعرض للإصابة”.
وفي ختام تدوينته، شدد ابن مدينة القنيطرة، على أن مسيرته لم تتوقف بعد وهو في سن ال35، وكتب بهذا الخصوص: ” أنا عائد إليكم، فلتجهزوا أنفسكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح مؤثر لبدر هاري بعد نزال “الوحش” التاريخي: ” أنا عائد إليكم فلتجهزوا أنفسكم” – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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