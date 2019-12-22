“انبطح أرضا”…مدير الأمن في الأردن يثير “زوبعة”!

تداول ناشطون أردنيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يوثق لحظة “إذلال” مدير الأمن العام، حسين الحواتمة، الذي عين قبل أسابيع من طرف الملك، لشاب وهو يطالبه بالانبطاح أرضا.

الفيديو المذكور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، أمس السبت، مرفوقا بموجة من الغضب، وهاشتاغ #انبطح_على_الأرض و #إقالة_الحواتمة.

وظهر مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، مدير الأمن وهو يندفع من سيارته، ليجذب سائقا شابا لسيارة، كانت تعبر الطريق أمام سيارته قبل أن يضربه بقوة على كتفه، ويأمره الانبطاح أرضا.

وبعد ذلك، نزل من سيارة مدير الأمن رجلان، هما نجلا الحواتمة، بحسب الرواية المتداولة على مواقع التواصل، واللذان أشهرا سلاحيهما.

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وتدارك مدير الأمن الاندفاع، الذي طرأ، ونزل من سيارة ثالثة رجل، يدعي أنه ضابط أمن، ليعودوا إلى سيارتهم، ويغادروا المكان، وينتهي الموقف كليا بمغادرة الشاب المعتدى عليه، أيضاً، من دون اعتقاله.

واعتبر نشطاء أردنيون الواقعة بـ”تجاوز” مدير الأمن للقانون، أو “التجبر” على مواطن بسيط بإشهار السلاح في وجهه في الطريق العام .

وبعد التفاعل الواسع مع الحادثة، نقلت مواقع محلية عديدة عن مصادر رسمية، لم تسمها، أن الواقعة قيد التحقيق، ومديرية الأمن العام لن تصدر أي بيان توضيحي، قبل انتهاء التحقيقات، والوقوف على كافة تفاصيل الحادثة لإطلاع الرأي العام بدوره على “كافة التفاصيل المنقوصة لديه”.