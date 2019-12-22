في انتظار شوط المدربين.. البياض يحسم الجولة الأولى من الديربي البيضاوي

انتهت الجولة الأولى من المباراة التي تجمع بين فريقي الرجاء والوداد البيضاويين، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بالتعادل دون أهداف.

ولم ينجح مهاجمو الفريقان في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، خاصة من جانب الفريق الأخضر الذي استحوذ على الشوط الأول، على غرار تسديدة رحيمي، ومناورات الكونغولي مالانغو.

وشهدت الدقيقة 15 إجراء الصربي زوران مانولوفيتش مدرب الوداد، تغييرا اضطراريا بعد إصابة مدافعه أشرف داري، ليقحم محله محمد كمال.

يذكر أن هذا “الديربي” يندرج ضمن مباريات الأسبوع العاشر من البطولة الاحترافية، التي يحتل الفريق الأحمر وصافتها برصيد 19 نقطة، مع مباراة ناقصة، بينما يأتي الرجاء خامسا بـ14 نقطة، علما أن النادي الأخضر يمتلك لقاءان مؤجلان.