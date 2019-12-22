أولترا “غرين بويز” الرجاوية تعلن “اعتقال” عدد من أعضائها قبل مباراة “الديربي”

أعلن فصيل “الغرين بويز” المساند لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم قبل قليل، تعرض عدد كبير من رموز الأولترا للتوقيف من طرف رجال الأمن، قبل انطلاق مباراة الديربي، التي تجمع بينهما اليوم الأحد، في إطار الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ونشر الفصيل، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، تدوينة جاء فيها: “حملة اعتقالات واسعة قبل بداية المباراة بدون مبرر في حق مجموعات المكانة، إلى متى هذا التضييق و الاضطهاد في حق الأبرياء العزل.لنا عودة قوية في هذا الموضوع فالمقاومة بدأت للتو.”

جدير ذكره، أن السلطات الأمنية للمدينة، كانت قد منعت جماهير الرجاء والأولترات المساندة لها، من رفع تيفو في هذه المباراة ، وفي المباريات الأخيرة.