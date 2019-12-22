أعلن فصيل “الغرين بويز” المساند لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم قبل قليل، تعرض عدد كبير من رموز الأولترا للتوقيف من طرف رجال الأمن، قبل انطلاق مباراة الديربي، التي تجمع بينهما اليوم الأحد، في إطار الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
ونشر الفصيل، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، تدوينة جاء فيها: “حملة اعتقالات واسعة قبل بداية المباراة بدون مبرر في حق مجموعات المكانة، إلى متى هذا التضييق و الاضطهاد في حق الأبرياء العزل.لنا عودة قوية في هذا الموضوع فالمقاومة بدأت للتو.”
جدير ذكره، أن السلطات الأمنية للمدينة، كانت قد منعت جماهير الرجاء والأولترات المساندة لها، من رفع تيفو في هذه المباراة ، وفي المباريات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أولترا “غرين بويز” الرجاوية تعلن “اعتقال” عدد من أعضائها قبل مباراة “الديربي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.